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Англия. Премьер-лига

Грилиш не спасает Гвардиолу: «Манчестер Сити» оплошал в гостях у «Тоттенхэма»

15 Августа 2021 • 20:22 Комментировать (4)
Тоттенхэм
1:0
Манчестер Сити
окончен
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центральном матче первого тура АПЛ «Манчестер Сити» поехал в гости к «Тоттенхэму».

Протокол игры  
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
(1:0) Сон Хынмин 55'    
Льорис Уго Танганга Джафет   83' (Доэрти Мэтт (   83') Санчес Давинсон   90' Дайер Эрик Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль   90' (Ромеро Кристиан (   90') Скипп Оливер Лукас Моура   66' Алли Деле Бергвейн Стевен   77' (Ло Чельсо Джовани (   77') Сон Хынмин
Запасные: Дэвис Бен Голлини Пьерлуиджи Сиссоко Мусса Скарлетт Дейн Хиль Бриан Уинкс Гарри
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Диаш Рубен Аке Натан Менди Бенжамен   79' (Зинченко Александр (   79') Гюндоган Илкай Фернандиньо Фернандо Грилиш Джек   90' Марез Рияд   79' (Де Брёйне Кевин (   79') Торрес Ферран Стерлинг Рахим   70' (Жезус Габриэль (   70')
Запасные: Уокер Кайл Лапорт Эмерик Силва Бернарду Стеффен Закари Родри Эрнандес Стоунс Джон
15 августа. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

«Ман Сити» и «Тоттенхэм» в прошлом сезоне ограничили собой английскую еврокубковую зону. «Небесно-голубые» выиграли титул Премьер-лиги за явным преимуществом, а «шпоры» должны быть рады, что попали хотя бы в Лигу конференций. Позиции Хосепа Гвардиолы в «Сити» никоим образом не пошатнулись, а вот Жозе Моуринью не нашёл выхода из неприятной ситуации и уступил свой пост транзитом через Райана Мейсона для Нуну Эшприту Санту. В Манчестер не переехал Лионель Месси, но зато теперь «небесно-голубые» цвета защищает недешёвый Джек Грилиш, вышедший на отчётный матч в старте. Ну а Гарри Кейна, зависшего где-то между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», ни в чьей заявке не оказалось. Де Брёйне был в запасе визитёров.

На первых же минутах Грилиш заработал опасный штрафной, хотя требовал пенальти. Гюндоган с этого стандарта пробил выше створа, но мяч на своём пути задел кого-то из хозяев. После розыгрыша углового Менди навесил, Льорис ошибся, а Фернандиньо головой не попал в пустой створ. Вскоре Канселу подобрал мяч в чужой штрафной и за малым не поразил левый угол. То есть дебютный отрезок остался за гостями.

Но дальше лондонцы обратили русло игры в свою пользу. Полумоменты стали возникать уже у ворот манкунианцев. В частности, был эпизод невнятной игры на выходе Эдерсона, после чего Моура направлял снаряд в коридор ближнего угла, но там сориентировался и не пустил мяч за ленточку Гюндоган. Конец первой половины встречи прошёл в более-менее равном ключе. На 35-й минуте Марез после прострела Стерлинга метров с восьми не попал в створ с расстрельной позиции, это был голевой момент.

Первая треть второго тайма, в отличие от первого, осталась за «Тоттенхэмом». Он нашёл свою стезю на контратаках, которым манкунианцы оказались не в силах противостоять. На 56-й минуте хозяева быстренько отправили в прорыв по правому флангу Сона, который со смещением в центр положил мяч в левый угол (1:0). А вскоре гостям уже повезло, когда Бергвейн с другой стороны исполнил непопадание в ближний угол.

Гости могли, конечно, сравнять счёт, они же почти всё время атаковали, но не срослось. Ферран Торрес неудачно сработал на острие, пробив весьма коряво, Грилиш не нашёл пустоты в ближнем углу, куда упал Льорис, ну и также вратарь хозяев совладал с плотным выстрелом Де Брёйне, появившегося спасать «Сити» со скамейки. Действующий чемпион «Манчестер Сити» проигрывает уже второй матч подряд, учитывая Суперкубок Англии, а Нуну Эшпириту Санту победным образом дебютирует у руля «шпор».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Fireland
15 Августа 2021 в 20:33
Дайте Пепке еще 300 млн на трансферы.
Sergo
15 Августа 2021 в 20:29
Ай, лысый шарлатан снова опростоволосился. По-ходу, в этом сезоне голубятня, даже с КДБ, Фоденом и 117 мульонным Грилишем будет отгребать. Пепка в очередной раз доказывает, что он с обычным и не обычным составом, обычный физрук.
Skywoker
15 Августа 2021 в 20:29
а грилиш это кто такой вообще чтоб кого то спасать? его ценник лямов 30. Сити , конечно, те еще балбесы потратить все деньги на обычного среднего игрока, вместо реального усиления
Manch
15 Августа 2021 в 20:28
чепушилы потому шо
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окончен Ньюкасл 2:4 Вест Хэм 3.25 3.45 2.2
окончен Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити 5.3 3.9 1.65
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