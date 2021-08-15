Грилиш не спасает Гвардиолу: «Манчестер Сити» оплошал в гостях у «Тоттенхэма»

центральном матче первого тура АПЛ «Манчестер Сити» поехал в гости к «Тоттенхэму».

«Ман Сити» и «Тоттенхэм» в прошлом сезоне ограничили собой английскую еврокубковую зону. «Небесно-голубые» выиграли титул Премьер-лиги за явным преимуществом, а «шпоры» должны быть рады, что попали хотя бы в Лигу конференций. Позиции Хосепа Гвардиолы в «Сити» никоим образом не пошатнулись, а вот Жозе Моуринью не нашёл выхода из неприятной ситуации и уступил свой пост транзитом через Райана Мейсона для Нуну Эшприту Санту. В Манчестер не переехал Лионель Месси, но зато теперь «небесно-голубые» цвета защищает недешёвый Джек Грилиш, вышедший на отчётный матч в старте. Ну а Гарри Кейна, зависшего где-то между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», ни в чьей заявке не оказалось. Де Брёйне был в запасе визитёров.

На первых же минутах Грилиш заработал опасный штрафной, хотя требовал пенальти. Гюндоган с этого стандарта пробил выше створа, но мяч на своём пути задел кого-то из хозяев. После розыгрыша углового Менди навесил, Льорис ошибся, а Фернандиньо головой не попал в пустой створ. Вскоре Канселу подобрал мяч в чужой штрафной и за малым не поразил левый угол. То есть дебютный отрезок остался за гостями.

Но дальше лондонцы обратили русло игры в свою пользу. Полумоменты стали возникать уже у ворот манкунианцев. В частности, был эпизод невнятной игры на выходе Эдерсона, после чего Моура направлял снаряд в коридор ближнего угла, но там сориентировался и не пустил мяч за ленточку Гюндоган. Конец первой половины встречи прошёл в более-менее равном ключе. На 35-й минуте Марез после прострела Стерлинга метров с восьми не попал в створ с расстрельной позиции, это был голевой момент.

Первая треть второго тайма, в отличие от первого, осталась за «Тоттенхэмом». Он нашёл свою стезю на контратаках, которым манкунианцы оказались не в силах противостоять. На 56-й минуте хозяева быстренько отправили в прорыв по правому флангу Сона, который со смещением в центр положил мяч в левый угол (1:0). А вскоре гостям уже повезло, когда Бергвейн с другой стороны исполнил непопадание в ближний угол.

Гости могли, конечно, сравнять счёт, они же почти всё время атаковали, но не срослось. Ферран Торрес неудачно сработал на острие, пробив весьма коряво, Грилиш не нашёл пустоты в ближнем углу, куда упал Льорис, ну и также вратарь хозяев совладал с плотным выстрелом Де Брёйне, появившегося спасать «Сити» со скамейки. Действующий чемпион «Манчестер Сити» проигрывает уже второй матч подряд, учитывая Суперкубок Англии, а Нуну Эшпириту Санту победным образом дебютирует у руля «шпор».

Кирилл Иванцов