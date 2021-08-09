«Тоттенхэм» может продать Ндомбеле

Лондонский «Тотттенхэм» раздумывает над продажей французского полузащитника Танги Ндомбеле. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, игрок средней линии не убедил своей игрой в составе «шпор», поэтому в клубе готовы рассмотреть по нему выгодные предложения. Сообщается, что в клубе намерены выручить с продажи Ндомбеле 60-65 миллионов евро.

Игроку не удалось убедить руководство «Тоттенхэма» своей игрой, пусть даже футболисту повезло избежать серьезных травм, преследовавших его сезонами ранее. В прошлой кампании Ндомбеле провел за лондонцев 46 матчей во всех турнирах.