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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» может продать Ндомбеле

09 Августа 2021 • 00:35 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
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15.08 18:30
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Лондонский «Тотттенхэм» раздумывает над продажей французского полузащитника Танги Ндомбеле. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, игрок средней линии не убедил своей игрой в составе «шпор», поэтому в клубе готовы рассмотреть по нему выгодные предложения. Сообщается, что в клубе намерены выручить с продажи Ндомбеле 60-65 миллионов евро.

Игроку не удалось убедить руководство «Тоттенхэма» своей игрой, пусть даже футболисту повезло избежать серьезных травм, преследовавших его сезонами ранее. В прошлой кампании Ндомбеле провел за лондонцев 46 матчей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Танги Ндомбеле Трансферы футбола - лето 2021
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