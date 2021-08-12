Учитывая тот факт, что «Манчестер Сити» готовит очередное предложение Гарри Кейну, руководство «Тоттенхэма» начало изучать возможные кандидатуры для замены своего лидера.

Ранее сообщалось, что «шпоры» интересовались Лаутора Мартинесом из «Интера», но подписание аргентинца стало практически невозможным после ухода Ромелу Лукаку в «Челси». Теперь итальянцы не намерены отпускать своего второго ключевого нападающего. Исходя из этого, лондонцы положили свой взгляд на игрока «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина, передаёт местное издание Football London.

Согласно данным Transfermarkt, Калверт-Льюин может обойтись «Тоттенхэму» в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне 24-летний англичанин отметился 16 голами в 33 играх английской Премьер-лиги.