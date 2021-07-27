Зума может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» все активнее начинает изучать возможность подписания Курта Зума, об этом сообщает английское издание The Sun. По информации британских журналистов, в «Челси» на французского защитника уже не рассчитывает наставник команды Томас Тухель.

«Тоттенхэм» же готов немедленно сделать предложение по Зума, если вдруг сорвётся переход аргентинца Кристиана Ромеро из «Аталанты». Не исключен и тот вариант, что лондонцы попытаются подписать обоих защитников.

Ранее сообщалось, что Курт уже отказал «Вулверхэмптону». В прошлом сезоне француз провел 36 матчей во всех турнирах, но так и не провел ни единого поединка на чемпионате Европы в составе сборной Франции.