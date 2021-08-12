«Челси» в своих социальных сетях объявил о подписании форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

О переходе бельгийца стало известно еще несколько дней назад, но только сегодня английский клуб подписал все необходимые документы. Ранее сообщалось, сумма трансфера составит 115 миллионов евро, а сам Лукаку будет зарабатывать в Англии 12 миллионов евро ежегодно вплоть до 2026 года.

Нападающий уже защищал цвета «Челси» в период с 2011 по 2014 год, пока не был продан в «Эвертон» за 35 миллионов евро. В прошедшем же сезоне звездный игрок стал триумфатором Серии А, отличившись 24 раза в 36 играх в футболке «Интера».