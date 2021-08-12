​Стало известно, когда Лукаку сможет сыграть за «Челси»

Трансфер Ромелу Лукаку находится на стадии оформления – в ближайшее время бельгиец вернётся в «Челси». Лондонский клуб должен заплатить «Интеру» за форварда 115 миллионов евро.

Как сообщает The Athletic, Лукаку не сможет дебютировать за «Челси» уже в ближайшем матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», который запланирован на 14 августа. По данным источника, бельгийский футболист сможет сыграть за «пенсионеров» в дерби против «Арсенала» 22 августа.

Напомним, что Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на протяжении двух последних сезонов. В прошлом сезоне «нерадзурри» стали чемпионами Италии.