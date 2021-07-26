Тухель признан лучшим немецким тренером 2021 года

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим немецким специалистом 2021 года по версии Kicker.

Томас Тухель в минувшем сезоне пришел на тренерский мостик «Челси», сменив Фрэнка Лэмпарда в январе. За половину сезона Тухелю удалось поставить в команде футбол, с помощью игры в который, команда стала обладательницей трофея наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов. На пути к решающему матчу «Челси» обыграл мадридские «Атлетико» и «Реал», а также португальский «Порту». В финале лондонцы нанесли поражение «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.