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Англия. Премьер-лига

«Милан» интересуется Зиешем слухи

29 Июля 2021 • 23:48 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1.25 5.60 12.50
14.08 17:00
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Хаким Зиеш является главной трансферной целью итальянского «Милана» этим летом. Об этом сообщает Calciomercato.

«Россонери» в прошлом сезоне могли праздновать триумф в Серии A, однако вмешался «Интер». Если «красно-чёрные» хотят взять скудетто в этом сезоне, то им необходимо хорошо усилиться, и марокканец как раз сможет им в этом помочь. Стоит вспомнить, что миланский клуб в это трансферное окно покинули Хакан Чалханоглу и Джанлуиджи Доннарумма в качестве свободных агентов.

Зиеш в прошлом сезоне отыграл за «Челси» 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость футболиста составляет около 38 миллионов евро.


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Милан Челси Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2021
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