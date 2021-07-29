Хаким Зиеш является главной трансферной целью итальянского «Милана» этим летом. Об этом сообщает Calciomercato.

«Россонери» в прошлом сезоне могли праздновать триумф в Серии A, однако вмешался «Интер». Если «красно-чёрные» хотят взять скудетто в этом сезоне, то им необходимо хорошо усилиться, и марокканец как раз сможет им в этом помочь. Стоит вспомнить, что миланский клуб в это трансферное окно покинули Хакан Чалханоглу и Джанлуиджи Доннарумма в качестве свободных агентов.

Зиеш в прошлом сезоне отыграл за «Челси» 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость футболиста составляет около 38 миллионов евро.