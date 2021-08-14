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Англия. Премьер-лига

«Челси» стартовал с разгрома, по три очка набрали «Эвертон», «Уотфорд», «Лестер», «Брайтон»

14 Августа 2021 • 18:57 Комментировать
Челси
3:0
Кристал Пэлас
окончен
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В стартовом туре чемпионата Англии «Челси» разгромно победил в матче с «Кристал Пэлас» (3:0). Маркос Алонсо и Кристиан Пулишич забили в первом тайме, а Трево Чалоба ударом из-за пределов штрафной добил соперника.

Также по три очка набрали «Эвертон» с «Уотфордом», обыгравшие «Саутгемптон» и «Астон Виллу» соответственно. «Лестер» был сильнее «Вулверхэмптона» (1:0), а  «Брайтон» - «Бёрнли» (2:1).

Протокол игры  
Челси 3:0 Кристал Пэлас
(1:0) Алонсо Маркос 27'    
(2:0) Пулишич Кристиан 40'    
(3:0) Чалоба Трево 58'    
Менди Эдуар Чалоба Трево Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар   67' (Джеймс Рис II (   67') Жоржиньо II Ковачич Матео Алонсо Маркос   86' (Эмерсон Палмиери (   86') Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан   82' (Хаверц Кай (   82') Вернер Тимо
Запасные: Чилуэлл Бен Зума Курт Силва Тьяго Хадсон-Одои Каллум Абрахам Тэмми Аррисабалага Кепа
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку Гехи Марк Митчелл Тайрик Айю Джордан Ридевальд Жайро   77' (Jesuran Rak-Sakyi (   77') Макартур Джеймс Шлупп Джеффри   57' (Бентеке Кристиан (   57') Заха Уилфрид Матета Жан-Филипп   57' (Андерсен Йоаким (   57')
Запасные: Ханнам Рис Scott Banks Батлэнд Джек Келли Мартин Клайн Натаниэль Robert Street
14 августа. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры  
Уотфорд 3:2 Астон Вилла
(1:0) Деннис Эммануэль 10'    
(2:0) Сарр Исмаила 42'    
(3:0) Эрнандес Хуан 67'    
    70' Макгинн Джон (3:1)
    90' Ингс Дэнни (3:2)
Бахманн Даниэль Каткарт Крейг Трост-Эконг Виллиам Кабаселе Кристиан Масина Адам Клеверли Том   80' (Дини Трой (   80') Этебо Огенекаро   86' Куцка Юрай   23'   70' (Гослинг Дэн (   70') Сарр Исмаила Деннис Эммануэль   66' (Эрнандес Хуан (   66') Сема Кен   55'
Запасные: Нгакиа Джереми Луза Имран Флетчер Эшли Фостер Бен Сьерральта Франсиско Роуз Дэнни
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри Мингс Тайрон   55' Таргетт Мэтт   46' (Рамси Джакоб (   46') Макгинн Джон Накамба Марвелус Эль-Гази Анвар   61' (Бэйли Леон (   61') Буэндия Эмилиано   72' (Траоре Бертран (   72') Янг Эшли Ингс Дэнни
Запасные: Уэсли Мораес Стир Джед Чуквуэмека Карни Туанзебе Аксел Филоген-Бидас Джейден Хаус Кортни
14 августа. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры  
Бёрнли 1:2 Брайтон
(1:0) Тарковски Джеймс 2'    
    73' Мопе Нил (1:1)
    78' Макаллистер Алексис (1:2)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс   13' Ми Бен Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн   9' Вествуд Эшли Корк Джек   86' (Выдра Матей (   86') Макнил Дуайт   79' (Браунхилл Джош (   79') Вуд Крис Родригес Джей   70' (Барнс Эшли (   70')
Запасные: Томас Бобби Питерс Эрик Ричардсон Льюис Коллинз Натан Хенесси Уэйн Бардсли Филипп
Санчес Роберт Уэбстер Адам Даффи Шейн Данк Льюис Гросс Паскаль Альсате Стивен   72' (Модер Якуб (   72') Марч Соломон Мвепу Энок   46' (Лаллана Адам (   46') Биссума Ив Троссар Леандро   76' (Макаллистер Алексис (   76') Мопе Нил   26'
Запасные: Зачири Анди Карбовник Михал Ричардс Тейлор Андоне Флорин Стил Джейсон Кайседо Мойсес
14 августа. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры  
Лестер 1:0 Вулверхэмптон
(1:0) Варди Джейми 41'    
Шмейхель Каспер Рикарду Перейра II Амарти Даниэль Сёюнджю Чаглар Томас Люк Тилеманс Юри Ндиди Уилфред Перес Айосе   62' (Сумаре Бубакари (   62') Мэддисон Джеймс   62' (Вестергор Янник (   62') Барнс Харви   72' (Ихеаначо Келечи (   72') Варди Джейми   90'
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Олбрайтон Марк Прат Деннис Дака Пэтсон Чодури Хамза Уорд Дэнни II
Са Жозе Килман Макс   90' (Силва Фабио (   90') Коди Конор Саисс Ромен Хувер Ки-Джана   76' Невеш Рубен Моутинью Жоау   66' (Дендонкер Леандер (   66') Марсал Фернандо   59' Тринкан Франсишку   86' (Гиббс-Уайт Морган (   86') Траоре Адама Хименес Рауль
Запасные: Кэмпбелл Чем Кандл Люк Аит-Нури Раян Маркеш Криштиан Радди Джон Семеду Нелсон
14 августа. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры  
Эвертон 3:1 Саутгемптон
    22' Армстронг Адам (0:1)
(1:1) Ришарлисон 47'    
(2:1) Дукуре Абдулай 76'    
(3:1) Калверт-Льюин Доминик 81'    
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Холгейт Мэйсон Кин Майкл Динь Люка Аллан Маркес Дукуре Абдулай   76' Таунсенд Андрос   70' (Айуоби Алекс (   70') Грэй Демарай   83' (Мина Йерри (   83') Ришарлисон   30'   89' (Гордон Энтони (   89') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Бегович Асмир Бродхед Нейтан Дэвис Том Кенни Джонджо Делф Фабиан Брэнтуэйт Джерред
Маккарти Алекс Ливраменто Валентино Стивенс Джек Салису Мохаммед Перро Ромен   83' (Редмонд Натан (   83') Уолкотт Тео   80' (Диалло Ибраима (   80') Ромеу Ориоль   80' (Телла Нейтан (   80') Уорд-Праус Джеймс Дженепо Мусса Адамс Че Армстронг Адам
Запасные: Валери Ян Эльюнусси Мохамед Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян Армстронг Стюарт Форстер Фрейзер
14 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Лестер Уотфорд Брайтон
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окончен Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
окончен Челси 3:0 Кристал Пэлас 1.25 6 11.8
окончен Уотфорд 3:2 Астон Вилла 3.2 3.2 2.35
окончен Бёрнли 1:2 Брайтон 3.1 3.05 2.5
окончен Лестер 1:0 Вулверхэмптон 1.7 3.7 5.2
окончен Эвертон 3:1 Саутгемптон 2 3.45 3.8
14.08  19:30 Норвич ... Ливерпуль 9 5.8 1.3
15.08  16:00 Ньюкасл ... Вест Хэм 3.25 3.45 2.2
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