«Челси» стартовал с разгрома, по три очка набрали «Эвертон», «Уотфорд», «Лестер», «Брайтон»

В стартовом туре чемпионата Англии «Челси» разгромно победил в матче с «Кристал Пэлас» (3:0). Маркос Алонсо и Кристиан Пулишич забили в первом тайме, а Трево Чалоба ударом из-за пределов штрафной добил соперника.

Также по три очка набрали «Эвертон» с «Уотфордом», обыгравшие «Саутгемптон» и «Астон Виллу» соответственно. «Лестер» был сильнее «Вулверхэмптона» (1:0), а «Брайтон» - «Бёрнли» (2:1).