«Челси» стартовал с разгрома, по три очка набрали «Эвертон», «Уотфорд», «Лестер», «Брайтон»

В стартовом туре чемпионата Англии «Челси» разгромно победил в матче с «Кристал Пэлас» (3:0). Маркос Алонсо и Кристиан Пулишич забили в первом тайме, а Трево Чалоба ударом из-за пределов штрафной добил соперника.
Также по три очка набрали «Эвертон» с «Уотфордом», обыгравшие «Саутгемптон» и «Астон Виллу» соответственно. «Лестер» был сильнее «Вулверхэмптона» (1:0), а «Брайтон» - «Бёрнли» (2:1).
Протокол игры
|Челси
|3:0
|Кристал Пэлас
|(1:0) Алонсо Маркос 27'
|(2:0) Пулишич Кристиан 40'
|(3:0) Чалоба Трево 58'
Менди Эдуар • Чалоба Трево • Кристенсен Андреас • Рюдигер Антонио • Аспиликуэта Сесар 67' ( Джеймс Рис II ( 67') • Жоржиньо II • Ковачич Матео • Алонсо Маркос 86' ( Эмерсон Палмиери ( 86') • Маунт Мэйсон • Пулишич Кристиан 82' ( Хаверц Кай ( 82') • Вернер Тимо
Запасные: Чилуэлл Бен • Зума Курт • Силва Тьяго • Хадсон-Одои Каллум • Абрахам Тэмми • Аррисабалага Кепа
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Айю Джордан • Ридевальд Жайро 77' ( Jesuran Rak-Sakyi ( 77') • Макартур Джеймс • Шлупп Джеффри 57' ( Бентеке Кристиан ( 57') • Заха Уилфрид • Матета Жан-Филипп 57' ( Андерсен Йоаким ( 57')
Запасные: Ханнам Рис • Scott Banks • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Клайн Натаниэль • Robert Street
14 августа. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры
|Уотфорд
|3:2
|Астон Вилла
|(1:0) Деннис Эммануэль 10'
|(2:0) Сарр Исмаила 42'
|(3:0) Эрнандес Хуан 67'
|70' Макгинн Джон (3:1)
|90' Ингс Дэнни (3:2)
Бахманн Даниэль • Каткарт Крейг • Трост-Эконг Виллиам • Кабаселе Кристиан • Масина Адам • Клеверли Том 80' ( Дини Трой ( 80') • Этебо Огенекаро • 86'Куцка Юрай 23' 70' ( Гослинг Дэн ( 70') • Сарр Исмаила • Деннис Эммануэль 66' ( Эрнандес Хуан ( 66') • Сема Кен 55'
Запасные: Нгакиа Джереми • Луза Имран • Флетчер Эшли • Фостер Бен • Сьерральта Франсиско • Роуз Дэнни
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • Мингс Тайрон • 55'Таргетт Мэтт 46' ( Рамси Джакоб ( 46') • Макгинн Джон • Накамба Марвелус • Эль-Гази Анвар 61' ( Бэйли Леон ( 61') • Буэндия Эмилиано 72' ( Траоре Бертран ( 72') • Янг Эшли • Ингс Дэнни
Запасные: Уэсли Мораес • Стир Джед • Чуквуэмека Карни • Туанзебе Аксел • Филоген-Бидас Джейден • Хаус Кортни
14 августа. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры
|(1:0) Тарковски Джеймс 2'
|73' Мопе Нил (1:1)
|78' Макаллистер Алексис (1:2)
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • 13'Ми Бен • Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн • 9'Вествуд Эшли • Корк Джек 86' ( Выдра Матей ( 86') • Макнил Дуайт 79' ( Браунхилл Джош ( 79') • Вуд Крис • Родригес Джей 70' ( Барнс Эшли ( 70')
Запасные: Томас Бобби • Питерс Эрик • Ричардсон Льюис • Коллинз Натан • Хенесси Уэйн • Бардсли Филипп
Санчес Роберт • Уэбстер Адам • Даффи Шейн • Данк Льюис • Гросс Паскаль • Альсате Стивен 72' ( Модер Якуб ( 72') • Марч Соломон • Мвепу Энок 46' ( Лаллана Адам ( 46') • Биссума Ив • Троссар Леандро 76' ( Макаллистер Алексис ( 76') • Мопе Нил 26'
Запасные: Зачири Анди • Карбовник Михал • Ричардс Тейлор • Андоне Флорин • Стил Джейсон • Кайседо Мойсес
14 августа. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры
|Лестер
|1:0
|Вулверхэмптон
|(1:0) Варди Джейми 41'
Шмейхель Каспер • Рикарду Перейра II • Амарти Даниэль • Сёюнджю Чаглар • Томас Люк • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред • Перес Айосе 62' ( Сумаре Бубакари ( 62') • Мэддисон Джеймс 62' ( Вестергор Янник ( 62') • Барнс Харви 72' ( Ихеаначо Келечи ( 72') • Варди Джейми 90'
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Олбрайтон Марк • Прат Деннис • Дака Пэтсон • Чодури Хамза • Уорд Дэнни II
Са Жозе • Килман Макс 90' ( Силва Фабио ( 90') • Коди Конор • Саисс Ромен • Хувер Ки-Джана • 76'Невеш Рубен • Моутинью Жоау 66' ( Дендонкер Леандер ( 66') • Марсал Фернандо • 59'Тринкан Франсишку 86' ( Гиббс-Уайт Морган ( 86') • Траоре Адама • Хименес Рауль
Запасные: Кэмпбелл Чем • Кандл Люк • Аит-Нури Раян • Маркеш Криштиан • Радди Джон • Семеду Нелсон
14 августа. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры
|Эвертон
|3:1
|Саутгемптон
|22' Армстронг Адам (0:1)
|(1:1) Ришарлисон 47'
|(2:1) Дукуре Абдулай 76'
|(3:1) Калверт-Льюин Доминик 81'
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Холгейт Мэйсон • Кин Майкл • Динь Люка • Аллан Маркес • Дукуре Абдулай • 76'Таунсенд Андрос 70' ( Айуоби Алекс ( 70') • Грэй Демарай 83' ( Мина Йерри ( 83') • Ришарлисон 30' 89' ( Гордон Энтони ( 89') • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Бегович Асмир • Бродхед Нейтан • Дэвис Том • Кенни Джонджо • Делф Фабиан • Брэнтуэйт Джерред
Маккарти Алекс • Ливраменто Валентино • Стивенс Джек • Салису Мохаммед • Перро Ромен 83' ( Редмонд Натан ( 83') • Уолкотт Тео 80' ( Диалло Ибраима ( 80') • Ромеу Ориоль 80' ( Телла Нейтан ( 80') • Уорд-Праус Джеймс • Дженепо Мусса • Адамс Че • Армстронг Адам
Запасные: Валери Ян • Эльюнусси Мохамед • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Армстронг Стюарт • Форстер Фрейзер
14 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).