Защитник Гари Кэхилл покинул «Кристал Пэлас», об этом сообщил сам футболист на своей официальной странице в «Инстаграме».

«После долгих раздумий, я все же принял решение попрощаться с «Кристал Пэлас» после двух замечательных лет. Я действительно наслаждался временем, проведенным в команде, поэтому хотел бы поблагодарить болельщиков и каждого, кто был причастен к жизни клуба. Играть на «Селгерст Парк» было огромной честью для меня», - написал Гарри.

Напомним, что 35-летний футболист присоединился к «Кристал Пэлас» в 2019 году, когда покинул «Челси». О новой команде англичанина пока не сообщается.