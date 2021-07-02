Гилмор перешел в «Норвич» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор присоединился к «Норвичу» на правах аренды на сезон, сообщает Supersport.

В прошлом сезоне он провел 11 матчей во всех соревнованиях. «Челси» занял четвертое место в Премьер-лиге и выиграл свой второй титул Лиги чемпионов.

«Я с нетерпением ждал возможности приехать сюда, играть как можно больше и помогать «Норвичу» конкурировать в Премьер-лиге», - сказал Гилмор.

«Я поговорил с главным тренером (Даниэлем Фарке). Он позвонил мне, и мы поговорили о том, на какой позиции я буду играть.

Отмечается, что «Норвич» столкнулся с конкуренцией со стороны других клубов Премьер-лиги в гонке за Гилмором, но репутация клуба «помогла повлиять на игрока».

«Я думаю, помогло то, что в прошлом мы показали, что молодые игроки с потенциалом находятся здесь, в «Норвиче», в хороших руках», - сказал Фарке.