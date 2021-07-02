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Гилмор перешел в «Норвич» на правах аренды

02 Июля 2021, 18:09,

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор присоединился к «Норвичу» на правах аренды на сезон, сообщает Supersport. 

В прошлом сезоне он провел 11 матчей во всех соревнованиях. «Челси» занял четвертое место в Премьер-лиге и выиграл свой второй титул Лиги чемпионов.

«Я с нетерпением ждал возможности приехать сюда, играть как можно больше и помогать «Норвичу» конкурировать в Премьер-лиге», - сказал Гилмор. 

«Я поговорил с главным тренером (Даниэлем Фарке). Он позвонил мне, и мы поговорили о том, на какой позиции я буду играть. 

Отмечается, что «Норвич» столкнулся с конкуренцией со стороны других клубов Премьер-лиги в гонке за Гилмором, но репутация клуба «помогла повлиять на игрока». 

«Я думаю, помогло то, что в прошлом мы показали, что молодые игроки с потенциалом находятся здесь, в «Норвиче», в хороших руках», - сказал Фарке. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Норвич, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Билли Гилмор
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