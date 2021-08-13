Джо Коул: «Лукаку в одной категории с Роналду и Левандовски»

Бывший игрок «Челси» Джо Коул высказался по поводу перехода Ромелу Лукаку в лондонский клуб. Отметим, что трансфер бельгийца обошёлся «синим» в 115 миллионов евро.

«Лукаку добился грандиозного успеха после ухода из «Челси», много забивал и сейчас по праву считается одним из лучших форвардов мира. Сейчас он находится в одной категории с Левандовски и Роналду. Уверен, что полузащитникам «Челси» понравится играть с ним в одной команде», - цитирует англичанина Daily Mail.

Напомним, что Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, после чего перешёл в «Эвертон» за 35 миллионов евро. Также бельгиец является самым дорогим футболистом по сумме всех трансферов в истории.