​Тухель: «Хотели подписать Лукаку, Холанна и Левандовски»

В четверг Ромелу Лукаку официально стал футболистом «Челси». Несмотря на подписание дорогостоящего форварда, Томас Тухель получил вопрос об интересе клуба к Эрлингу Холанну. Немецкий специалист решил отшутиться.

«Мы хотели подписать Холанна и Лукаку, а ещё хотели, чтобы Левандовски играл под ними на позиции «десятки». К сожалению, руководство клуба нас не послушало», - приводит слова Тухеля на своей страничке в «Твиттере» журналист football.london Адам Ньюсон.

Стартовый матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 14 августа. На своём поле команда Томаса Тухеля сыграет против «Кристал Пэлас».