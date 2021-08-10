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Англия. Премьер-лига

Рюдигер - о Лукаку: «По телосложению он настоящий зверь»

10 Августа 2021 • 21:32 Комментировать
Челси
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Кристал Пэлас
1.25 6.00 11.80
14.08 17:00
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Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, что думает о своем потенциальном партнере по клубу Ромелу Лукаку, пишет Goal.

По мнению немецкого футболиста, бельгиец по своему телосложению напоминает зверя. Также игрок добавил, что Лукаку является настоящим бомбардиром и нападающим топ-уровня.

Ранее стало известно, что 28-летний форвард миланского «Интера» в скором времени может присоединиться к «Челси». Вчера сообщалось, что Лукаку прошел медицинское обследование и вылетел в английскую столицу для завершения своего перехода в новый клуб. Сумма сделки оценивается в 115 миллионов евро.

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Челси Ромелу Лукаку Антонио Рюдигер Трансферы футбола - лето 2021
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