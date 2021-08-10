Рюдигер - о Лукаку: «По телосложению он настоящий зверь»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, что думает о своем потенциальном партнере по клубу Ромелу Лукаку, пишет Goal.

По мнению немецкого футболиста, бельгиец по своему телосложению напоминает зверя. Также игрок добавил, что Лукаку является настоящим бомбардиром и нападающим топ-уровня.

Ранее стало известно, что 28-летний форвард миланского «Интера» в скором времени может присоединиться к «Челси». Вчера сообщалось, что Лукаку прошел медицинское обследование и вылетел в английскую столицу для завершения своего перехода в новый клуб. Сумма сделки оценивается в 115 миллионов евро.