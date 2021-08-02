«Интер» назвал цену за Лукаку

Лондонский «Челси» не покидает попыток подписать в это трансферное окно нового нападающего. Среди главных претендентов на усиление атакующей линии – Эрлинг Холанн и Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sky Sports, руководство «Челси» сделало запрос на трансфер бельгийского форварда «Интера» и практически мгновенно получило ответ. Согласно предоставленной информации, миланский клуб не собирается выслушивать предложения ниже 100 миллионов евро.

«Интер» текущим летом устроил чуть ли не распродажу собственных футболистов в связи с финансовыми проблемами. По этой же причине ушел и наставник Антонио Конте. Но, Лукаку был среди тех, что публично заявил о своем желании остаться в клубе.