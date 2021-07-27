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Англия. Премьер-лига

Вернер останется в «Челси»

27 Июля 2021 • 13:26 Комментировать
Челси
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Кристал Пэлас
1.25 5.70 12.50
14.08 17:00
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер продолжит выступления за команду Томаса Тухеля в следующем сезоне.

Форвард немецкой сборной больше не является трансферной целью «Баварии». По сведениям ресурса Sport 1, игрок продолжит свои выступления на «Стемфорд Бридж». Интерес, который ранее приписывали чемпионам Бундеслиги к 25-летнему футболисту атаки «синих» оказался ложным.

Отметим, что Тимо Вернера нередко критиковали в течение прошлого сезона за его не самую высокую результативность. В дебютный для себя год в Англии игрок нападения «Челси» отличился во всех турнирах 12 мячами в 52 поединках. Но куда более убедительно выглядят его 15 результативных передач.

В прошлом сезоне Вернер выиграл в составе «пенсионеров» Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Тимо Вернер
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