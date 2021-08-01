Пулишич признался, что обращался за помощью к психотерапевту

Вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич стал одним из спортсменов, которые в рамках кампании MindCharity сообщили о своих давних проблемах с психологическим здоровьем.

Американец заявил, что при переходе на профессиональный уровень ему приходилось нелегко, передаёт Marca. Причиной этому стал ранний переезд из родной страны, а в Европе он чувствовал себя одиноко.

По словам футболиста, решить трудности ему помогли специалисты, а также поддержка окружающих его людей. Пулишич также посоветовал молодым игрокам не стыдиться говорить о своих проблемах и не бояться посещать психотерапевтов в случае надобности.