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Англия. Премьер-лига

Пулишич признался, что обращался за помощью к психотерапевту

01 Августа 2021 • 16:11 Комментировать
Челси
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Кристал Пэлас
1.25 5.70 12.50
14.08 17:00
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Вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич стал одним из спортсменов, которые в рамках кампании MindCharity сообщили о своих давних проблемах с психологическим здоровьем.

Американец заявил, что при переходе на профессиональный уровень ему приходилось нелегко, передаёт Marca. Причиной этому стал ранний переезд из родной страны, а в Европе он чувствовал себя одиноко.

По словам футболиста, решить трудности ему помогли специалисты, а также поддержка окружающих его людей. Пулишич также посоветовал молодым игрокам не стыдиться говорить о своих проблемах и не бояться посещать психотерапевтов в случае надобности.


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Челси Кристиан Пулишич
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