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Англия. Премьер-лига

«Кристал Пэлас» арендовал игрока «Челси» официально

30 Июля 2021 • 22:11 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1.25 5.70 12.50
14.08 17:00
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«Кристал Пэлас» подтвердил аренду молодого полузащитника Конора Галлахера на сезон из «Челси», заявил официальный сайт клуба.

21-летний футболист отлично отыграл в прошлом сезоне за «Вест Бромвич Альбион». В предстоящей кампании он должен был занять место в команде Томаса Тухеля, потому что произвел впечатление на главного тренера лондонского клуба. Однако, потом было принято обоюдное решение снова отправить игрока в аренду.

Помимо «ВБА» Галлахером также интересовались «Лидс» и «Ньюкасл». В минувшем сезоне Конор провёл в АПЛ 32 матча, в которых отличился два раза и отдал две результативные передачи.


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