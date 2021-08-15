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Англия. Премьер-лига

​Тухель оценил шансы «Челси» стать чемпионом Англии

15 Августа 2021 • 14:17 Комментировать
Челси
3:0
Кристал Пэлас
окончен
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«Челси» начал новый чемпионат с крупной победы в дерби с «Кристал Пэлас» - 3:0. После игры главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель оценил шансы своей команды стать чемпионом Англии в этом сезоне.

«Честно говоря, я вижу нас на четвёртой строчке в списке претендентов. Мы не можем быть фаворитом. Нам следует сократить разрыв от третьего, второго и первого претендента», - высказался Тухель, чьи слова приводит Sky Sports.

Следующий матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 22 августа. Команду Томаса Тухеля ждёт ещё одного дерби Лондона – теперь против «Арсенала» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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