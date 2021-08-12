Лукаку – самый дорогой футболист по сумме всех трансферов в истории

Переход Ромелу Лукаку в «Челси» стал не только значимым для лондонского клуба, а и для всего футбольного мира. Дело в том, что бельгиец побил рекорд трансферного рынка, который держался 4 года.

Нападающий стал самым дорогим футболистом в истории по сумме всех трансферов. За всю свою карьеру игрок уже 6 раз менял клубную прописку. Суммарно, за Лукаку было заплачено 341 миллион евро, что на 12 миллионов превышает предыдущий рекорд, принадлежавший Неймару.

Примечательно, что бельгийский форвард обошелся лондонцам в 115 миллионов евро, хотя в свое время «Челси» продавал его в «Эвертон» за 35 миллионов. К слову, тройку в списке самых дорогих игроков занимает Криштиану Роналду.