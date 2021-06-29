«Челси» интересуется Пьяничем

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает издание Le 10 Sport.

Лондонский клуб на данный момент изучает ситуацию с готовностью «Барселоны» расстаться с игроком и возможную запрашиваемую сумму. СМИ также сообщают, что Пьяничем, помимо «Челси», интересуется «ПСЖ».

31-летний босниец перебрался в «Барселону» из туринского «Ювентуса» в 2020 году, но за сезон не смог зарекомендовать себя на «Камп Ноу» и навязать конкуренцию многолетнему лидеру «сине-гранатовых» Серхио Бускетсу за место в основном составе. Пьянич всего лишь 17 раз в сезоне появился на поле в футболке «Барселоны» и ни разу не отметился результативными действиями.