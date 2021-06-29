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«Барселона» интересуется Алонсо

29 Июня 2021, 15:58,

Испанская «Барселона» рассматривает возможность приобретения крайнего защитника «Челси» Маркоса Алонсо, сообщают испанские СМИ. Футболист не получал много игрового времени в составе лондонцев в предыдущем сезоне, но, несмотря на это, Томас Тухель заявил о своем желании сохранить игрока.

Контракт Маркоса Алонсо с «синими» истекает летом 2023 года, из-за этого лондонский клуб сейчас находится в выигрышном положении и может не продавать игрока.

«Барселоне» же необходимо усилить позицию левого защитника в связи с тем, что клуб, вероятнее всего, покинет Жуниор Фирпо, являющийся дублером Жорди Альбы. По данным СМИ, игрок перейдет в «Лидс Юнайтед» за 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Барселона, Челси, Маркос Алонсо
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