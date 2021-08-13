Невилл: «Такой форвард, как Лукаку, не подошёл бы ни «Ливерпулю», ни «Манчестер Сити»

Трансфер Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» стал одним из самых громких переходов текущего межсезонья. Впрочем, лондонцы были единственным клубом, который мог приобрести бельгийца. По крайней мере, так считает футбольный эксперт, а в прошлом защитник сборной Англии, Гари Невилл.

Согласно его словам, Лукаку сейчас не вписался бы ни в одну из тактических схем других команд АПЛ. Невилл привел в пример «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Он считает, что «Сити» пропагандирует не тот стиль футбола, который требует таранного форварда. Что касается Клоппа, то Невилл вовсе заявил, что немецкий специалист «никогда в жизни не купил бы такого однотипного нападающего».

Все же, во время подкаста Sky Sports англичанин подметил, что Томасу Тухелю Лукаку отлично подойдет в качестве завершителя атак, сравнив того с легендой «Челси» Дидье Дрогба.