Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, который в прошлом году проиграл конкуренцию Оливье Жиру и Тимо Вернеру, продолжает поиски нового клуба. Ранее ходили слухи, что англичанин находится в переговорах с «Арсеналом», заклятым врагом «синих».

Сегодня же журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте сообщил, что в борьбу за 23-летнего футболиста включилась «Астон Вилла», желающая оформить полноценный трансфер. Абрахам уже однажды защищал цвета бирмингемской команды в сезоне 2018/19, где становился лучшим бомбардиром клуба в Чемпионшипе.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 38 миллионов евро. В минувшем розыгрыше АПЛ игрок сумел забить всего лишь шесть голов в 22 матчах за лондонцев.