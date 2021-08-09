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Англия. Премьер-лига

Переход Лукаку в «Челси» близок к завершению

09 Августа 2021 • 23:00 Комментировать (1)
Челси
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Кристал Пэлас
1.25 6.00 11.80
14.08 17:00
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Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку отправился в Лондон, чтобы завершить свой трансфер в «Челси», пишет в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По его информации, после первой части медицинского обследования в Милане бельгиец вылетел на частном самолете в Лондон, где переход окончательно и состоится. Все официальные объявления ожидаются на этой неделе. Сумма сделки равна 115 миллионам евро.

Ромелу Лукаку провел в «Интере» два сезона, в течение которых сыграл 95 матчей, забил 64 гола и сделал 16 результативных передач. Ранее он уже выступал за «Челси», но появился на поле лишь в 10 матчах и два года подряд отправлялся в аренду - сначала в «Вест Бромвич Альбион», а затем в «Эвертон», куда окончательно и перешел в 2014 году.

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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
09 Августа 2021 в 23:52
Пожалуйста, не надо нам это!!!
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