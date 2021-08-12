Грановская: Лукаку поможет нам в достижении самых высоких целей

Лондонский «Челси» сегодня уладил все детали перехода Ромелу Лукаку, после чего официально объявил о трансфере бельгийца. Возвращение футболиста было хорошо принято местными болельщиками, а директор клуба Марина Грановская высказалась по поводу успешной сделки.

Грановская заявила, что команда настроена повторить триумф прошлого сезона. Для этого, по ее словам, «синим» необходим такой футболист, как Лукаку. «Я знаю, что все поклонники «Челси» сейчас на седьмом небе от счастья», - приводит цитату директора официальный сайт клуба.

Напомним, что нападающий обошелся лондонцам в 115 миллионов. Поговаривают, теперь «Челси» точно придется расстаться либо с Тимо Вернером, либо с Тамми Абрахамом.