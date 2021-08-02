«Челси» усиливает интерес к Мориба

Полузащитник «Барселоны» Илайкс Мориба может стать этим летом игроком лондонского «Челси».

У центрального хава команды Рональда Кумана появился вариант с трудоустройством в стане «аристократов». О намерениях лондонского гранда подписать перспективного футболиста середины поля отрапортовал источник Sport.

Сообщается, что у лондонцев не возникнет проблем финансового характера в переговорах с Мориба, что стало камнем преткновения в его обсуждении нового контракта с «Барсой».

18-летний Илайкс Мориба ранее был отстранён от тренировок с первой командой на срок, пока ему не удастся договориться с клубом о новом соглашении.