В преддверии старта нового сезона «Лион» до сих пор не укомплектовал позицию левого защитника. Главная цель французского клуба, Патрик ван Ааанхольт, недавно присоединился к турецкому «Галатасараю».

«Лион» тут же переключился на другую кандидатуру. По информации итальянской прессы Foot Mercato, на радар французов попал игрок «Челси» Эмерсон Палмьери. Итальянец почти не получает игровой практики в Лондоне, проигрывая конкуренцию Маркосу Алонсо и Бену Чиллуэллу.

Согласно источнику, клуб сделал официальный запрос по 26-летнему футболисту. Напомним, что Эмерсон стал чемпионом Европы со сборной Италии, отыграв в решающих матчах в стартовом составе вместо травмированного Леонардо Спинаццолы.