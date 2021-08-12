Почему «Биг Ром» идеально подходит «Челси», или Новый этап в карьере Лукаку

Слухи вокруг возвращения Ромелу Лукаку в английскую Премьер-лигу ходили практически сразу после его перехода в стан «Интера». Основными кандидатами на звёздного бельгийца назвали «Манчестер Юнайтед» и «Челси». И вот, кажется, этот переход всё-таки перерос из слухов в реальность: любимый всеми нами инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Ромелу – игрок лондонского «Челси». Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассуждает, почему Лукаку идеально подходит для «синих».

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«Челси» нужен стабильный форвард

Лондонский клуб в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, став лучшим клубом Европы. Но всё равно на протяжении всего сезона было ощущение, что «синим» чего-то не хватает. У «Челси» огромный атакующий потенциал, игру созидают Кай Хавертц, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич, Вернер, который с приходом Лукаку, скорее всего, станет вингером, тот же Хаким Зиеш, о котором уже стали забывать. Также в команде есть Тэмми Абрахам и Каллум Хадсон-Одои, правда этим ребятам ещё не хватает стабильности. Но вот с завершением атак у подопечных Томаса Тухеля явно проблемы. На острие атаки был подписан Тимо Вернер, но стоит вспомнить, сколько моментов в этом сезоне немец просто запорол. В связи с этим неудивительна тревога Романа Абрамовича: в прессе не раз упоминалось, что боссы «Челси» подыскивают форварда. Мелькала фамилия и Эрлинга Холланда, но выбор всё же пал на Лукаку. Последние годы Лукаку очень стабилен, форвард забивает голы пачками и вполне заслуживает называться одной из лучших «девяток» в мире. Разве не идеальный вариант для «Челси»? Теперь попробуем пройтись по индивидуальным качествам игрока.

Физические данные

Ни для кого не секрет, что Лукаку обладает очень внушительной для футболиста мышечной массой. Неудивительно, что он продавливает защитников, выигрывает единоборства, и это даёт ему огромное преимущество. Английский футбол – футбол очень силовой и энергозатратный, включающий в себя множество стыков, единоборств и борьбы. Эта стихия просто создана для бельгийского нападающего. Не сомневаюсь, что именно в этих условиях Лукаку чувствует себя как рыба в воде. Помимо большой мышечной массы, Лукаку обладает внушительным ростом, что тоже лишь придаёт ему плюсов для игры в английском чемпионате. Выиграть верховое единоборство, поставить кому-то корпус, протолкнуть мяч сквозь защиту в силовой борьбе – всё это за радость «Биг Рому».

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Скорость и дриблинг

Поговорим о главном феномене бельгийского форварда. Казалось бы, тяжёлые футболисты обычно медленные и неповоротливые, но в случае с Лукаку это не так. Бельгийский «разрушитель легенд» просто ломает все стереотипы. При своих габаритах Ромелу бежит гораздо быстрее большинства защитников, стоит отметить и его взрывной старт, который позволяет бельгийцу набирать скорость практически мгновенно. Вспомните, как на матче Евро-2020 Лукаку оббежал Игоря Дивеева, и вы сразу же не будете сомневаться в скоростных качествах Ромелу. Скорость является очень важным показателем для потенциального форварда «Челси». Всё потому, что атакующая линия «синих» очень молодая и быстрая, поэтому медленный форвард, скорее всего, не будет полностью чувствовать себя «в своей тарелке». Стоит сказать, что Лукаку обладает ещё одной скоростью помимо бега. Речь идёт о скорости мышления: Ромелу очень быстро ориентируется в различных ситуациях, он понимает, когда лучше открыться, пробить и отдать передачу. Мы нередко видели бельгийца в подыгрыше, и этот фактор может оказаться тоже очень важным в атакующих связках «Челси».

Игра Тухеля подходит для Лукаку

Когда речь заходит о Томасе Тухеле, одно из первых слов, приходящих в голову, – прагматичность. Футбольная философия немца основывается на крепкой и подвижной обороне и резких контрвыпадах вперёд. В компоненте стиля игры Тухель и Конте достаточно похожи. В «Интере» Лукаку привык играть в похожий футбол, выбегая в контратаки на острие и используя при этом свою скорость, которую я упомянул ранее. Кажется, Ромелу не придется долго привыкать к требованиям нового наставника, поэтому вполне вероятно, что бельгиец практически моментально впишется в рисунок игры Томаса Тухеля.

Николай Алексеев