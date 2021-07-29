Пулишич: «У нас сильный состав»

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич уверен, что его команда готова бороться за самые высокие цели в новом сезоне.

«Стать сильнейшим клубом Европы – очень непростая задача. Но мы показали, что готовы соперничать с топ-клубами.

«Манчестер Сити» возглавлял рейтинг самых сильных команд в прошлом сезоне. Тот факт, что мы несколько раз одолели его, сильно поднимает нашу самооценку. У нас сильный состав, так что всё возможно.

«Челси» располагает большой глубиной состава. У каждого будут игровые минуты, чтобы проявить себя. Нужно лишь распорядиться этим шансом», - цитирует игрока Evening Standard.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов лондонцам удалось с минимальным счётом 1:0 обыграть «Манчестер Сити».