«Челси рассматривает Морено в качестве альтернативы Холанну

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02 Июля 2021, 17:45,
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Этим летом «Челси» попытается подписать нападающего «Вильярреала» Херарда Морено, если им не удастся купить звезду «Боруссии» Дортмунд» Эрлинга Холанна.
«Синие» ищут нового нападающего, Холанн - приоритетная цель клуба на усиление. Стремление лондонского клуба подписать норвежца обусловлено его прекрасной формой в последние полтора года.
Победители Лиги чемпионов определили Морено в качестве плана Б, если стоимость выкупа контракта Холанна окажется для них недосягаемой.
Тухель лично хочет видеть Холанна в команде, но испанец в финансовом плане является гораздо более доступным вариантом, чем норвежец.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн, Херард Морено