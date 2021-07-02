«Челси рассматривает Морено в качестве альтернативы Холанну

Этим летом «Челси» попытается подписать нападающего «Вильярреала» Херарда Морено, если им не удастся купить звезду «Боруссии» Дортмунд» Эрлинга Холанна.

«Синие» ищут нового нападающего, Холанн - приоритетная цель клуба на усиление. Стремление лондонского клуба подписать норвежца обусловлено его прекрасной формой в последние полтора года.

Победители Лиги чемпионов определили Морено в качестве плана Б, если стоимость выкупа контракта Холанна окажется для них недосягаемой.

Тухель лично хочет видеть Холанна в команде, но испанец в финансовом плане является гораздо более доступным вариантом, чем норвежец.