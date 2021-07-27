«Челси» согласовал переход экс-голкипера «Фулхэма»

Маркус Беттинелли, ранее выступавший за «Фулхэма», перейдёт перед началом сезона 2021/2022 в ряды команды Томаса Тухеля.

«Аристократы» договорились с 29-летним бывшим вратарём «дачников» о сотрудничестве. Английский страж ворот достанется «Челси» бесплатно, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что уже сегодня Маркус Беттинелли прибудет в расположение лондонского клуба, чтобы пройти медицинское обследование и завершить процедуру подписания контракта с триумфаторами прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Беттинелли зовут на «Стемфорд Бридж» явно на роль резервиста, поскольку позиции Эдуара Менди в основе команды кажутся незыблемыми.