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Англия. Премьер-лига

«Челси» согласовал переход экс-голкипера «Фулхэма»

27 Июля 2021 • 12:49 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1.25 5.70 12.50
14.08 17:00
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Маркус Беттинелли, ранее выступавший за «Фулхэма», перейдёт перед началом сезона 2021/2022 в ряды команды Томаса Тухеля.

«Аристократы» договорились с 29-летним бывшим вратарём «дачников» о сотрудничестве. Английский страж ворот достанется «Челси» бесплатно, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что уже сегодня Маркус Беттинелли прибудет в расположение лондонского клуба, чтобы пройти медицинское обследование и завершить процедуру подписания контракта с триумфаторами прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Беттинелли зовут на «Стемфорд Бридж» явно на роль резервиста, поскольку позиции Эдуара Менди в основе команды кажутся незыблемыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маркус Беттинелли
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