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Англия. Премьер-лига

Тухель обеспокоен плохой формой Вернера

02 Августа 2021 • 23:57 Комментировать
Челси
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Кристал Пэлас
1.25 5.80 12.50
14.08 17:00
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Тимо Вернер, который очень часто подвергался критике в прошедшем сезоне, не может набрать оптимальную форму накануне старта английской Премьер-лиги.

Один из самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата не впечатляет на предсезонных сборах «Челси». Несмотря на результативную передачу в контрольном поединке против «Арсенала», наставник «синих» Томас Тухель нашел возможность поговорить о проблемах игрока. «У него выдался неудачный чемпионат Европы в составе сборной. Сложно входить в ритм так быстро, но все зависит от него», - поделился главный тренер в интервью изданию The Sun.

В игре с «канонирами» Вернер снова не реализовал пару хороших моментов для взятия ворот. К слову, именно плохая реализация может повлиять на дальнейшую карьеру немца в Лондоне, передаёт источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Апл Томас Тухель Тимо Вернер
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