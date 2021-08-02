Тухель обеспокоен плохой формой Вернера

Тимо Вернер, который очень часто подвергался критике в прошедшем сезоне, не может набрать оптимальную форму накануне старта английской Премьер-лиги.

Один из самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата не впечатляет на предсезонных сборах «Челси». Несмотря на результативную передачу в контрольном поединке против «Арсенала», наставник «синих» Томас Тухель нашел возможность поговорить о проблемах игрока. «У него выдался неудачный чемпионат Европы в составе сборной. Сложно входить в ритм так быстро, но все зависит от него», - поделился главный тренер в интервью изданию The Sun.

В игре с «канонирами» Вернер снова не реализовал пару хороших моментов для взятия ворот. К слову, именно плохая реализация может повлиять на дальнейшую карьеру немца в Лондоне, передаёт источник.