Защитник «Челси» Эмерсон Палмьери продолжает поиски нового клуба. В Лондоне он практически не получает игровой практики, а Томас Тухель не рассчитывает на итальянца в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что в кандидатуре игрока сборной Италии заинтересован «Лион». Французы уже вступили в переговоры с англичанами, но в борьбу за левого латераля вмешался «Наполи», об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянцы напрямую связывались с «Челси», но сторонам пока не удалось достигнуть договорённости по цене перехода. Более того, лондонцы не собираются соглашаться на арендное соглашение с правом выкупа.

В услугах Эмерсона лично заинтересован наставник «Наполи» Лучиано Спаллети. 26-летний футболист уже когда-то работал под руководством Спалетти в «Роме».