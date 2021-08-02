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Англия. Премьер-лига

«Наполи» поборется с «Лионом» за Эмерсона слухи

02 Августа 2021 • 22:23 Комментировать
Челси
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Кристал Пэлас
1.25 5.80 12.50
14.08 17:00
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Защитник «Челси» Эмерсон Палмьери продолжает поиски нового клуба. В Лондоне он практически не получает игровой практики, а Томас Тухель не рассчитывает на итальянца в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что в кандидатуре игрока сборной Италии заинтересован «Лион». Французы уже вступили в переговоры с англичанами, но в борьбу за левого латераля вмешался «Наполи», об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянцы напрямую связывались с «Челси», но сторонам пока не удалось достигнуть договорённости по цене перехода. Более того, лондонцы не собираются соглашаться на арендное соглашение с правом выкупа.

В услугах Эмерсона лично заинтересован наставник «Наполи» Лучиано Спаллети. 26-летний футболист уже когда-то работал под руководством Спалетти в «Роме».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Наполи Эмерсон Палмьери Трансферы футбола - лето 2021
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