Тухель признал необходимость подписания «Челси» ещё одного полузащитника

Немецкий специалист Томас Тухель, в настоящее время занимающий должность главного тренера лондонского «Челси», признал необходимость подписания клубом ещё одного полузащитника в текущее трансферное окно.

«У нас точно есть пробел в полузащите, так как нас покинул Билли Гилмор. К тому же, игроки средней линии очень быстро устают, мы должны следить за тем, чтобы наши хавбеки Жоржиньо и Канте не играли слишком много. Также нам нужно быть готовыми к возможным травмам, так что мы всё ещё ищем полузащитника», - цитирует Томаса Тухеля официальный сайт «Челси».

В прошлом сезоне команда под руководством Тухеля выиграла трофей Лиги чемпионов.