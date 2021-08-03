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Англия. Премьер-лига

Тухель признал необходимость подписания «Челси» ещё одного полузащитника

03 Августа 2021 • 22:03 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1.25 5.80 12.50
14.08 17:00
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Немецкий специалист Томас Тухель, в настоящее время занимающий должность главного тренера лондонского «Челси», признал необходимость подписания клубом ещё одного полузащитника в текущее трансферное окно.

«У нас точно есть пробел в полузащите, так как нас покинул Билли Гилмор. К тому же, игроки средней линии очень быстро устают, мы должны следить за тем, чтобы наши хавбеки Жоржиньо и Канте не играли слишком много. Также нам нужно быть готовыми к возможным травмам, так что мы всё ещё ищем полузащитника», - цитирует Томаса Тухеля официальный сайт «Челси».

В прошлом сезоне команда под руководством Тухеля выиграла трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Жоржиньо Н'Голо Канте Билли Гилмор
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