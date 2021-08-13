​Тухель рассказал, зачем «Челси» Лукаку

В четверг «Челси» официально объявил о возвращении в свои ряды Ромелу Лукаку. На следующий день на пресс-конференции об этом трансфере высказался главный тренер команды Томас Тухель.

«Мы очень рады, что Ромелу вернулся в наш клуб. Мы думаем, что с его скоростью и мощью он станет отличным дополнением к нашей команде. Мы не хотим быть только обороняющейся командой, или командой, которая только владеет мячом, или командой, которая играет только длинными передачами. Мы хотим играть по-разному. Наличие Лукаку в составе даёт нам такую возможность», - рассказал Тухель представителям СМИ.