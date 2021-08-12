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Англия. Премьер-лига

«Рома» готова начать переговоры по трансферу Абрахама слухи

12 Августа 2021 • 22:56 Комментировать
Челси
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Кристал Пэлас
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Генеральный менеджер «Ромы» Тьяго Пинто в четверг прибыл в Лондон, чтобы провести дальнейшие переговоры с «Челси» по поводу возможного соглашения с нападающим Тэмми Абрахамом.

Трансфер кажется вполне реальным после перехода Ромелу Лукаку в состав «синих» за 115 миллионов евро. La Gazzetta dello Sport сообщает, что римскому клубу эта сделка может обойтись в районе 45 миллионов евро.

Однако, сам игрок очень заинтересован во внимании со стороны «Арсенала», несмотря на то, что он является соперником «Челси».

Абрахам показал свой талант, когда Фрэнк Лэмпард руководил лондонской командой, но затем попал в немилость при Томасе Тухеле.


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Рома Челси Арсенал Лондон Тэмми Абрахам Трансферы футбола - лето 2021
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