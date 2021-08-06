Лондонский «Челси», ставший триумфатором прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, задумывается над усилением линии обороны. В подписании нового центрального защитника лично заинтересован наставник Томас Тухель.

Согласно информации местного издания The Sun, одним из кандидатов в списке немецкого специалиста является защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт. Лондонцы могут предложить за 21-летнего футболиста 50 миллионов евро и Тимо Вернера в придачу. Ранее сообщалось, что тренерский штаб недоволен игровой формой нападающего на предсезонных сборах.

Впрочем, такой вариант вряд ли будет реальным, если «Челси» все же удастся подписать Жюля Кунде из «Севильи», который находится в приоритете у руководства «синих».