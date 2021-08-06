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Англия. Премьер-лига

«Челси» может предложить за де Лихта 50 миллионов евро и Вернера слухи

06 Августа 2021 • 22:21 Комментировать (4)
Челси
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Кристал Пэлас
1.25 5.80 12.50
14.08 17:00
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Лондонский «Челси», ставший триумфатором прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, задумывается над усилением линии обороны. В подписании нового центрального защитника лично заинтересован наставник Томас Тухель.

Согласно информации местного издания The Sun, одним из кандидатов в списке немецкого специалиста является защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт. Лондонцы могут предложить за 21-летнего футболиста 50 миллионов евро и Тимо Вернера в придачу. Ранее сообщалось, что тренерский штаб недоволен игровой формой нападающего на предсезонных сборах.

Впрочем, такой вариант вряд ли будет реальным, если «Челси» все же удастся подписать Жюля Кунде из «Севильи», который находится в приоритете у руководства «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
06 Августа 2021 в 23:42
Ювентусу самому надо крепко задуматься о своей обороне
Juventissimo
06 Августа 2021 в 23:41
Забирайте Ругани за 50 лимонов и Вернера оставьте себе, на сдачу.
Deathzetk
06 Августа 2021 в 23:14
Силва, Рюдигер, Кристенсен, Зума, Аспи. Куда тот де Лихт? На лавке мест нет
Feldkurat
06 Августа 2021 в 22:28
Трёп ни о чем. Вернер в отличной форме.
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