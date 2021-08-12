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Англия. Премьер-лига

Лукаку прокомментировал свой переход в «Челси»

12 Августа 2021 • 21:14 Комментировать
Челси
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Кристал Пэлас
1.25 6.00 11.80
14.08 17:00
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Нападающий Ромелу Лукаку дал первые комментарии после перехода в «Челси», пишет официальный сайт клуба.

Бельгиец поделился радостью от возращения в лондонский клуб. Он отметил, что это был долгий путь — в первый раз он приехал на «Стэмфорд Бридж» еще совсем юным парнем, а теперь возвращается опытным футболистом. 28-летний нападающий добавил, что был поклонником «синих» с детства и хочет помочь клубу выиграть новые титулы.

Сегодня было объявлено, что Ромелу Лукаку стал игроком «Челси». Сумма сделки оценивается в 115 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2026 года, а зарплата будет составлять 12 миллионов евро в год вместе с бонусами.

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Челси Ромелу Лукаку
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