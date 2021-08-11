«Тоттенхэм» намерен подписать Палинью

Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья может продолжить карьеру в АПЛ, передаёт A Bola. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

В трансфере полузащитника заинтересован лично главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту. Наставник лондонцев, который является клиентом футбольного агента Жорже Мендеша, часто подписывал португальцев в «Вулверхэмптон», который он тренировал ранее. Интересы игрока «Спортинга» тоже представляет Мендеш, что должно помочь в переговорах между клубами.

Напомним, что в прошлом сезоне Палинья вместе со своей командой стал чемпионом Португалии.