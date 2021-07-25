Кейн, вероятно, пропустит первый матч «Тоттенхэма» в чемпионате

Английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, вероятнее всего, пропустит премьерный матч команды в чемпионате против «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, Кейну в связи с его выступлением за сборную Англии на чемпионате Европы было предоставлено больше отдыха, чем остальным игрокам команды. Форвард вернется к тренировкам с командой под конец предсезонной подготовки коллектива, а пока находится в отпуске, будет поддерживать форму, тренируясь самостоятельно.

Напомним, Гарри Кейна активно связывают с уходом из «Тоттенхэма». Главным претендентом на нападающего является всё тот же «Манчестер Сити».