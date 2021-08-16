Зинченко прокомментировал неудачный старт «Манчестер Сити» в АПЛ

Украинский защитник Александр Зинченко высказался о неудачном старте «Манчестер Сити» в новом сезоне чемпионата Англии. В первом туре подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде проиграли столичному «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

«Не такого результата мы хотели, однако впереди еще очень много игр. Был очень рад увидеть наших поклонников. «Манчестер Сити», только вперед», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

В следующем туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» на домашнем стадионе примет «Норвич». Встреча состоится в субботу, 21 августа, начало - 17:00 по московскому времени.