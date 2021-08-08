Кейн согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»

Английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал ещё ближе к переходу в другой клуб. Футболист согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист Иан Макгарри во время подкаста Transfer Window Podcast.

По данным журналиста, Кейн уже обо всем договорился с «горожанами», теперь футболист и клуб ждут решение Даниэля Леви, владельца «Тоттенхэма». «Тоттенхэм» также ищет значительных увеличений глубины состава, деньги, вырученные с трансфера Кейна, планируют вложить в новых футболистов.

Альтернативой Кейну был определён сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

Гарри Кейн провел за «Тоттенхэм» 336 матчей, в которых забил 221 гол.