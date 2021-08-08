Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 189 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Кейн согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»

08 Августа 2021 • 17:05 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.60 4.15 1.58
15.08 18:30
1000 рублей бесплатная ставка

Английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал ещё ближе к переходу в другой клуб. Футболист согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист Иан Макгарри во время подкаста Transfer Window Podcast.

По данным журналиста, Кейн уже обо всем договорился с «горожанами», теперь футболист и клуб ждут решение Даниэля Леви, владельца «Тоттенхэма». «Тоттенхэм» также ищет значительных увеличений глубины состава, деньги, вырученные с трансфера Кейна, планируют вложить в новых футболистов.

Альтернативой Кейну был определён сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

Гарри Кейн провел за «Тоттенхэм» 336 матчей, в которых забил 221 гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фиорентина Манчестер Сити Гарри Кейн Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Kaiser
08 Августа 2021 в 20:32
Красавец, иди за трофеями, не молодой уже.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Интер» рассматривает Марсьяля в качестве альтернативы Лукаку слухи
17:05 · Англия. Премьер-лига
Кейн согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити» 1
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Погребняк: «Ждите меня в АПЛ» 1
15:27 · Англия. Премьер-лига
​Кейн до четверга будет тренироваться самостоятельно
12:38 · Англия. Премьер-лига
​Фабиньо: «Ливерпуль» не волнуют трансферы конкурентов
11:29 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва может войти в сделку по Кейну 1 слухи
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» хочет заменить Лукаку форвардом «Манчестер Юнайтед» 3 слухи
09:40 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола бросил камень в огород УЕФА и ФИФА 1
09:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку пройдёт обследование для «Челси» до конца дня 2
00:13 · Англия. Премьер-лига
Роджерс рассказал о сроках восстановления Фофана
07 Августа
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» оценил сроки отсутствия Парти
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов предложить новые контракты двоим футболистам
22:28 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался после поражения «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок
22:01 · Англия. Премьер-лига
Ромеро дал первое интервью в новом клубе
21:46 · Англия. Премьер-лига
​Фанат сделал селфи с футболистом во время матча за Суперкубок Англии
Все новости
Рекомендуем
 