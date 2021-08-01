Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоса заинтересовал два лондонских клуба. 24-летний бразилец, который в юном возрасте провалился в итальянском «Интере» и португальской «Бенфике», может реабилитировать свою карьеру в Европе.

Кандидатуру Барбосы рассматривают «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Молотобойцы» до сих пор ищут замену для ушедшего Cебастьяна Алле, испытывая кадровые проблемы в центре нападения, а «шпоры» уже готовятся к возможному уходу Гарри Кейна. Данную информацию подтверждает британское издание The Sun.

Уточняется, что в прошедшем сезоне Габриэл сумел забить 21 гол в 38 играх за «Фламенго».