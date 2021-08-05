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Англия. Премьер-лига

Кристиан Ромеро улетел в Лондон

05 Августа 2021 • 20:43 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.50 4.20 1.58
15.08 18:30
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Аргентинский защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро пребывает в шаге от официального перехода в стан «Тоттенхэма».

Видимо, сделке по подписанию «шпорами» 23-летнего латиноамериканца уже ничто не сможет помешать. По данным Sky Italia, игрок был замечен в аэропорту. Сообщается, что местом назначения его рейса является столица Объединённого Королевства, а значит, слухи о его переходе в «Тоттенхэм» являются правдивыми.

Предполагается, что на расставании с Кристианом Ромеро бергамаски смогут заработать 55 миллионов евро. Часть этих средств будет сразу же инвестирована в приглашение Мериха Демирала из «Ювентуса».

В прошлом сезоне аргентинский центрбек отличился за «богиню» 3 мячами в 42 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Кристиан Ромеро
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