Кристиан Ромеро улетел в Лондон

Аргентинский защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро пребывает в шаге от официального перехода в стан «Тоттенхэма».

Видимо, сделке по подписанию «шпорами» 23-летнего латиноамериканца уже ничто не сможет помешать. По данным Sky Italia, игрок был замечен в аэропорту. Сообщается, что местом назначения его рейса является столица Объединённого Королевства, а значит, слухи о его переходе в «Тоттенхэм» являются правдивыми.

Предполагается, что на расставании с Кристианом Ромеро бергамаски смогут заработать 55 миллионов евро. Часть этих средств будет сразу же инвестирована в приглашение Мериха Демирала из «Ювентуса».

В прошлом сезоне аргентинский центрбек отличился за «богиню» 3 мячами в 42 встречах.