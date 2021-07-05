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Отношения Кейна с президетои «Тоттенхэма» разорваны

05 Июля 2021, 17:09,

Президенту «Тоттенхэма» Даниэлю Леви предстоит сложное лето после того, как было заявлено, что его отношения с нападающим Гарри Кейном «в значительной степени разорваны», сообщает The Athletic.

Кейн в настоящее время находится в отъезде на Евро-2020, выступая на турнире довольно успешно. Он оформил дубль в последнем матче сборной Англии с Украиной (4:0)

В то время как на уровне сборных у Гарри Кейна всё в порядке, в клубе дела идут не так хорошо.

Перед стартом чемпионата Европы Кейн четко обозначил свои амбиции по добыче трофеев и намекнул на свое желание уйти из команды «шпор» спустя 12 лет, проведённых в клубе.

Несмотря на желание нападающего покинуть «Тоттенхэм», Даниэль Леви, президент клуба, не собирается легко расставаться с Кейном.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Даниэль Леви
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