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Англия. Премьер-лига

В случае подписания Грилиша у «Манчестер Сити» не останется денег на трансфер Кейна

01 Августа 2021 • 15:34 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
3.45 3.80 2.03
07.08 19:00
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Переход Гарри Кейна в стан действующего чемпиона английской Премьер-лиги на грани срыва. Так как «Тоттенхэм» в июне отклонил несколько предложений от «Манчестер Сити» по нападающему, «горожане» начали работу по другим трансферам.

Как итог, сейчас «Сити» близок к подписанию контракта с Джеком Грилишем из «Астон Виллы», переход которого обойдётся в 120 миллионов евро. Более того, в прессу попала информация по поводу условий будущего контракта англичанина.

По данным Manchester Evening News, после завершения сделки по Грилишу у представителей Манчестера не останется средств на трансфер Кейна. Отметим, что руководство лондонцев активно пытается уговорить 28-летнего форварда остаться в команде, но игрок категорически настроен покинуть клуб.

Обновление через: 60 сек.
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