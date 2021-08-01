В случае подписания Грилиша у «Манчестер Сити» не останется денег на трансфер Кейна

Переход Гарри Кейна в стан действующего чемпиона английской Премьер-лиги на грани срыва. Так как «Тоттенхэм» в июне отклонил несколько предложений от «Манчестер Сити» по нападающему, «горожане» начали работу по другим трансферам.

Как итог, сейчас «Сити» близок к подписанию контракта с Джеком Грилишем из «Астон Виллы», переход которого обойдётся в 120 миллионов евро. Более того, в прессу попала информация по поводу условий будущего контракта англичанина.

По данным Manchester Evening News, после завершения сделки по Грилишу у представителей Манчестера не останется средств на трансфер Кейна. Отметим, что руководство лондонцев активно пытается уговорить 28-летнего форварда остаться в команде, но игрок категорически настроен покинуть клуб.