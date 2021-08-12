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Англия. Премьер-лига

Защитник «Вильярреала» может перейти в «Тоттенхэм»

12 Августа 2021 • 23:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.40 4.15 1.60
15.08 18:30
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Английский «Тоттенхэм» собирается купить защитника «Вильярреала» Пау Торреса, пишет в «Твиттере» испанская журналистка Вероника Брунати.

«Шпоры» очень хотят заполучить 24-летнего игрока. Фабио Паратичи уже работает над трансфером, надеясь таким образом хоть как-то повлиять на желание Гарри Кейна покинуть клуб. Также спортивный директор «Тоттенхэма» видит в Торресе идеальную замену ушедшему этим летом Тоби Алдервейрельду. Покупка футболиста может обойтись лондонцам в 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне испанский защитник провел 44 матча во всех турнирах, забил три гола и помог клубу стать победителем Лиги Европы.

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Тоттенхэм Вильярреал Пау Торрес Трансферы футбола - лето 2021
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