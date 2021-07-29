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Англия. Премьер-лига

Новый наставник «Тоттенхэма» удивил своим нововведением

29 Июля 2021 • 21:55 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.40 4.30 1.58
15.08 18:30
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Нуну Эшпириту Санту, который текущим летом возглавил лондонский «Тоттенхэм», стал в какой-то мере инноватором. В сеть попала фотография переделанной раздевалки на домашнем стадионе клуба.

На изображении видно, что вместо обыкновенного монотонного оттенка на полу нарисовано футбольное поле в формате 2D. Это было сделано для того, чтобы во время теоретических занятий наглядным образом демонстрировать подопечным их перемещения.

Напомним, что португальский специалист славится тем, что за несколько лет сумел поднять «Вулверхэмптон» из Чемпионшипа и сделать его участником еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту
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