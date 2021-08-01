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Англия. Премьер-лига

Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» слухи

01 Августа 2021 • 16:57 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.20 4.30 1.60
15.08 18:30
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Бернарду Силва, который в последние сезоны считался одним из лидеров «Манчестер Сити», всерьез задумался о смене клубной прописки.

Несмотря на то, что контракт португальца действителен аж до лета 2025 года, игрок может оказаться в новой команде уже в ближайший месяц. The Telegraph утверждает, что такое решение связано с возможным подписанием Джека Грилиша из «Астон Виллы». Бернарду считает, что в клубе и так перебор исполнителей в атакующей линии, а делить игровое время он не собирается.

Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 26-летнего футболиста в 70 миллионов евро. Также ранее сообщалось, что близок к уходу из «Сити» и Рахим Стерлинг, который при Гвардиоле потерял место в основном составе.

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Манчестер Сити Апл Бернарду Силва
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